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İpsala Sınır Kapısı'nda 1 ton 470 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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İpsala Sınır Kapısı'nda İran uyruklu bir sürücünün kullandığı tırda yapılan aramada 1 ton 470 kilogram uyuşturucu bulundu. Sürücü tutuklandı.

İpsala Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 1 ton 470 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri narkotik suçlarla mücadele kapsamında, Türkiye üzerinden Yunanistan'a gitmek üzere sınır kapısına gelen İran uyruklu A.P.G'nin kullandığı tırı durdurdu.

Tır risk analizleri doğrultusunda X-Ray taramasına sevk edildi. Isıya dayanıklı cam yüklü olan tırda narkotik dedektör köpeklerin katılımıyla gerçekleştirilen detaylı aramada 1 ton 470 kilogram uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü A.P.G. işlemlerinin ardından çıkarıldığı İpsala Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun
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