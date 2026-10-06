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IOM Yemen'de 1 Ağustos'tan beri 184 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi

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IOM, Yemen'de çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle 1 Ağustos'tan bu yana 184 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi. Örgüt, 27 Eylül-3 Ekim arasında 21 bin 798, 4 Ekim'de ise 6 bin 474 kişinin yerinden edildiğini aktardı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), çatışmaların yaşandığı Yemen'de 1 Ağustos'tan bu yana 184 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

IOM, ordu ile Husiler arasında çatışmaların yaşandığı Yemen'deki duruma ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Son IOM verileri, Yemen'de çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle 1 Ağustos'tan bu yana 184 binden fazla kişinin yerinden edildiğini gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Sadece 27 Eylül'den 3 Ekim'e kadar 21 bin 798 kişi, 4 Ekim'de ise 6 bin 474 kişinin yerinden edildiği aktarıldı.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar son günlerde özellikle Taiz ve Babulmendeb çevresinde yoğunlaştı. Hükümet güçleri, Husilerin ilerleyişine karşı "Yemen Şafağı" operasyonunu başlatırken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu operasyona hava desteği sağlıyor.

Kaynak: AA
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