Haberler

IOM, Gazze'de 2 milyonluk nüfusun barınma yardımına muhtaç olduğunu açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

IOM, Gazze'de ateşkese rağmen kış öncesi 2 milyonluk nüfusun neredeyse tamamının barınma yardımına ihtiyaç duyduğunu açıkladı. IOM yetkilisi Karl Baker, yerinden edilme bölgelerinde yaşayan 1,8 milyon kişinin büyük kısmının sel riski taşıyan alanlarda bulunduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Gazze'de ilan edilen ateşkese rağmen çetin geçmesi öngörülen kış mevsiminden önce 2 milyonluk nüfusun neredeyse tamamının barınma yardımına ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

IOM Gazze Müdahalesi Bölgesel Kriz Koordinatörü Karl Baker, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de yağmurların başladığına dikkati çeken Baker, şunları kaydetti:

"Gazze'de ateşkesin ilan edilmesinin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen 2 milyonluk nüfusun neredeyse tamamı hala barınma yardımına ihtiyaç duyuyor. Mevcut barınma müdahalesi halkı korumak için gereken ölçeğin çok uzağında. Kışa özel barınma ihtiyaçlarının sadece yüzde 17'si, insani yardım barınma ortaklarının tedarik süreciyle karşılanabiliyor."

"Yerinden edilme bölgelerinde yaşayan 1,8 milyon kişinin büyük kısmı sel riski taşıyan alanlarda bulunuyor"

Mevcut çadırların ve derme çatma barınakların yarısının kötü veya çok kötü durumda olup yenilenmesi gerektiğinin altını çizen Baker, son bir yılda Gazze'ye çadırlar girdiğini ancak çadırların doğası gereği 6 ila 12 ay dayanacak şekilde tasarlandığını ifade etti.

Baker, "Mevcut tahminler, güçlü bir El Nino hava olayının Gazze'ye daha yağışlı, uzun ve şiddetli bir kış getirebileceğini gösteriyor. Yerinden edilme bölgelerinde yaşayan 1,8 milyon kişinin büyük kısmı sel riski taşıyan alanlarda bulunuyor." dedi.

Halihazırda çok şey kaybetmiş bu insanların daha fazla zarar görme, kayıp yaşama ve yeniden yerinden edilme riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Baker, insani ihtiyaçları karşılamanın ve ateşkes çerçevesinde belirtilen taahhütleri yerine getirmenin, barınma malzemelerinin derhal ve sürekli olarak girişini gerektirdiğini vurguladı.

Kaynak: AA
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e fon tepkisi! 'Bedelini sandıkta ödeyecekler'

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özel'e 'fon' tepkisi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı

İlçeyi sarsan olay! Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı
Güllü ve Erol Köse'nin ardından Sezen Taş! Üç ölümün ortak noktası: Yüksekten düşme

Güllü, Erol Köse, Sezen Taş... Üç acı ölümde aynı detay!
Tarihi Emevi Camisi 13 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

Tam 13 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açtı
Galatasaray'a müjdeli haber! Barcelona'nın yıldızı maçta yok

Galatasaray'a müjdeli haber! Barcelona'nın yıldızı sakatlandı
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı

Herkes onu bu fotoğrafıyla tanıdı! İşte Meryem'in yeni hedefi

Güllü davasında kritik duruşma! Kızı müebbet istemiyle yargılanıyor

Güllü'nün ölümünde ikinci duruşma başladı! Tuğyan hakim karşısında
Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar dikkat! Kurallar sil baştan değişiyor

100 bin lira üstü kredi kartı olanlar dikkat! Yeni dönem başlıyor