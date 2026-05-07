Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uyuşturucu kaçakçısı, Mersin'de düzenlenen operasyonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu E.B'nin kentte olduğunu tespit etti.

Ekipler, Yenişehir ilçesindeki bir adrese düzenledikleri operasyonda zanlıyı yakaladı.