İnsansız Deniz Aracı İçin Ön İnceleme Başlatıldı

Güncelleme:
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde avlanan balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı için Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ön inceleme yapıldı. Deniz Kuvvetleri'nin uzman ekipleri de bölgedeki çalışmalara katılacak.

Çarşıbaşı ilçesinde tekneyle avlanan balıkçılar tarafından bulunarak karaya çıkarılan insansız deniz aracı için ön inceleme yapıldı. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi ve Sahil Güvenlik ekipleri sinyal kesici ile bölgede incelemelerde bulundu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uzman Sualtı Savunma (SAS) ekipleri İstanbul'dan Trabzon'a gelerek bölgedeki incelemeleri sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
