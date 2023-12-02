Üye Girişi
Haberler

İnsan Vakfı, Gazze için yardım kampanyası düzenliyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

İnsan Vakfı, İsrail'in saldırılarına hedef olan Gazze için başlattığı yardım kampanyası kapsamında kermes ve etkinlikler düzenliyor. Kampanya kapsamında Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılması hedefleniyor.

İnsan Vakfı, İsrail'in saldırılarına hedef olan Gazze için başlattığı yardım kampanyası kapsamında kermes ve etkinlikler düzenliyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Filistin İçin Tek Yürek" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılması hedefleniyor.

Zor günler geçiren Filistin halkının yaralarını sarmak amacıyla Eyüp Sultan'daki Zal Mahmut Paşa Medresesi'nde kermes ve etkinlikler düzenleniyor.

Yiyecek ve kıyafet satışlarının yanı sıra çeşitli etkinliklerin de organize edildiği hayır kermesiyle bölgeye ambulans gönderilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnsan Vakfı Genel Başkanı Haluk Nas, Gazze'de tam anlamıyla soykırım yaşandığını belirtti.

Dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırıma sessiz kalındığına dikkati çeken Nas, dünya devletlerinin çoğunun bu vahşete göz yumduğunu ifade etti.

Haluk Nas, İsrail'in Gazze'ye sıkıştırılmış 2 milyon Filistinliyi yok etmeye çalışırken "neredeyse bütün dünya halklarını Filistinli yaptığını" vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Dünya Gazze Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Dış Politika Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Amardeep Anand kimdir? MasterChef Şef Amardeep Anand kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 2 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 4 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 4 Aralık Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 2 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title