ABD'li insan hakları aktivisti Jesse Jackson, 84 yaşında hayatını kaybetti

ABD'de insan hakları lideri ve eski Kongre Üyesi Jesse Jackson'ın 84 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD basınına yansıyan haberlerde, ailesinin kamuoyuyla paylaştığı açıklamada, Jackson'ın sevdiklerinin yanında, huzur içinde hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Jackson'ın adalete, eşitliğe ve insan haklarına sarsılmaz bağlılığının özgürlük ve onur ilkeleri için küresel bir hareketi teşvik ettiği vurgulanan açıklamada, Jackson'ın yorulmak bilmeyen bir değişim öncüsü olduğu ve tarihte silinmez bir iz bıraktığı kaydedildi.

Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Jackson, Kasım 2025'ten bu yana "ilerleyici supranükleer felç" hastalığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

1984 ve 1988 yıllarında Demokratik Partinin başkan adaylığı için yarışan Jackson, ABD'nin önde gelen insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King Jr'ın 1968'de suikasta uğradığı sırada yanında bulunuyordu.