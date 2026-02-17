Haberler

ABD'li insan hakları aktivisti Jesse Jackson, 84 yaşında hayatını kaybetti

Güncelleme:
ABD'de insan hakları lideri ve eski Kongre Üyesi Jesse Jackson, 84 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesinin açıklamasına göre Jackson, sevdiklerinin yanında huzur içinde hayata gözlerini yumdu. Adalete ve insan haklarına sarsılmaz bağlılığı ile tanınan Jackson, tarihte önemli bir iz bıraktı.

Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Jackson, Kasım 2025'ten bu yana "ilerleyici supranükleer felç" hastalığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

1984 ve 1988 yıllarında Demokratik Partinin başkan adaylığı için yarışan Jackson, ABD'nin önde gelen insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King Jr'ın 1968'de suikasta uğradığı sırada yanında bulunuyordu.

Kaynak: AA
