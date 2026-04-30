İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde savaş suçlarını finanse ediyor

Güncelleme:
İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch-HRW), İsrail'in Suriye toprakları olan işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletecek planını, "savaş suçlarını işleme niyetinin açık beyanı" olarak nitelendirdi.

HRW tarafından yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin, Golan Tepeleri'nden uzun süre önce tehcir edilen Suriyelilerin dönüşünü engellemek amacıyla binlerce İsraillinin bölgeye transferi için 334 milyon dolar değerinde bir planı onayladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Tel Aviv yönetiminin onayladığı planın "savaş suçlarını işleme niyetinin açık beyanı" olarak nitelendirildi.

İsrail hükümeti tarafından onaylanan plana göre, 2030 yılına kadar işgal altındaki Golan Tepeleri'ne 3 bin yeni İsrailli yerleşimci aileyi getirme hedefi olduğu belirtilen açıklamada, "İsrail, Suriye'ye ait işgal altındaki Golan Tepeleri'nde savaş suçunu finanse ediyor." denildi.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Katzrin ve Golan Tepeleri'ne yaklaşık 1 milyar yeni İsrail şekeli yatırım yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
