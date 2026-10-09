Haberler

İnsan Hakları Birliği, Anvers polisinin 12 saatlik alıkoyma uygulamasını şikayet etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnsan Hakları Birliği, Anvers'te kayıtlı kişilerin suç işlemedikleri halde 12 saate kadar alıkonulmasına karşı Flaman hükümetinin yerel yönetimler kurumuna başvurdu. Dünya Doktorları, alıkoyulma korkusunun evsizleri sağlık hizmetlerinden uzaklaştırabileceği uyarısında bulundu.

Belçika'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları Birliği (Liga voor Mensenrechten), Anvers kentinde polisin, geçmişte kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle kayda alınan kişileri, herhangi bir kontrol sırasında suç işlemiyor olmasalar dahi 12 saate kadar alıkoymasını öngören uygulamaya karşı şikayette bulundu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, İnsan Hakları Birliği daha önce kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle kayda geçirilen kişilerin herhangi bir polis kontrolüne denk gelmeleri halinde sebep olmaksızın 12 saate kadar alıkonulmasına imkan veren uygulamanın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Flaman hükümetinin yerel yönetimlerden sorumlu kurumuna başvurdu.

Birliğin Başkanı Kati Verstrepen, bir kişinin geçmişteki davranışlarının veya polis listesinde bulunmasının, tek başına özgürlüğünden yoksun bırakılmasına gerekçe oluşturamayacağını belirtti.

Belçika İşçi Partisi Genel Sekreteri Peter Mertens de uygulamayı "hukuka aykırı" ve "tehlikeli" olarak nitelendirerek suistimale kapı açabileceği uyarısında bulundu.

Dünya Doktorları örgütü de alıkonulma korkusunun evsiz kişileri sağlık hizmetlerinden uzaklaştırabileceğini belirterek, belediyeye sağlık, sosyal destek ve barınma hizmetlerine ağırlık vermesi çağrısı yaptı.

Polisin yeni uygulaması

Gazet van Antwerpen gazetesinin incelediği kurum içi polis talimatına göre, daha önce kamu düzenini bozan kişiler olarak kaydedilenler, kontrol sırasında suç işlemeseler veya çevreye rahatsızlık vermeseler de 12 saate kadar alıkonulabiliyor.

Uygulamayı doğrulayan Anvers polisi, kamu düzenini korumayı ve ilgili kişileri yardım almaya teşvik etmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Anvers Belediye Başkanı Els van Doesburg da uygulamanın, yoldan geçenleri saldırgan biçimde rahatsız eden ve alkol veya uyuşturucu bağımlılığı gibi sorunlar yaşayan kişileri hedef aldığını savundu.

Kaynak: AA
Fon vurgununda 214 kişi isim isim tespit edildi! 187 milyar 653 milyonun iadesi istenecek

Fon krizinde 214 isim tek tek tespit edildi! Devlet enselerinde
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı

Herkes onu bu fotoğrafıyla tanıdı! İşte Meryem'in yeni hedefi

Tarihi Emevi Camisi 13 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

Tam 13 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açtı
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım

Vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti
Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti
New York’ta ICE dehşeti! 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde vuruldu

5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde vuruldu
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak

Para var huzur var! Milli kalecimizi de alıyor
Azerbaycan'ı karıştıran başörtüsü yasağı! Öğrenciler sessiz kalmadı

Aliyev'in kararı öğrencileri sokağa döktü