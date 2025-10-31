İnşaatta Düşme Faciası: Sinan Türkmen Hayatını Kaybetti

GİRESUN'un Dereli ilçesinde çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen Sinan Türkmen (38), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra İlçenin Sütlüce Mahallesindeki Atatürk İlköğretim Okulu arkasında bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatı 3'üncü katında çalışan Sinan Türkmen, dengesini kaybederek beton zemine düşüp, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansla Dereli Devlet Hastanesine kaldırılan Türkmen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Türkmen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.