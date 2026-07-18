İngiltere'de Müslüman karşıtlığına kek dağıtarak tepki gösteren otizmli Joshie, kampanyasını İstanbul'da sürdürüyor

İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak dayanışma kampanyası başlatan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), İstanbul'da 10 gün boyunca camileri ziyaret ederek vatandaşlara kek ikram edecek.

İngiltere'de geçen yıl Peterborough kentindeki camide aşırı sağ görüşlü bir kişinin gerçekleştirdiği Müslüman karşıtı nefret eyleminin ardından camilerde kek dağıtarak dayanışma kampanyası başlatan ve bu etkinliği İstanbul'a taşıyan Joshua Harris ile babası Dan Harris, öğle namazının ardından Süleymaniye Camisi'ne geldi.

Harris ailesi, üzerinde "Cake Not Hate" (Nefret etme, kek yap) yazılı çantasıyla, caminin avlusundaki vatandaşlara ve turistlere, yaptığı kekleri ikram etti.

Ardından Şehzade Camisi'ni ziyaret eden aile, burada da vatandaşlara kek ikram etti. Harris'e ilgi gösteren bazı vatandaşlar, kendisiyle fotoğraf çektirdi.

Joshie Man, 19 Temmuz'da Fatih Camisi'ni, 20 Temmuz'da Büyük Çamlıca Camisi ve Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'ni, 21 Temmuz'da Taksim Camisi'ni, 24 Temmuz'da ise Ortaköy Camisi ve Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'ni ziyaret edecek.

Aşırı sağcı cami saldırısı sonrası başlamıştı

İngiltere'de Ekim 2025'te Peterborough'daki bir camiye giren aşırı sağcı Alexander Hooper, cemaate ve polise saldırmıştı. Olayın ardından cami yakınlarında oturan Dan Harris ve 12 yaşındaki otizmli oğlu Joshua, camiye destek için kek yaparak dağıtmıştı.

Joshie Man ve babası, kek dağıtarak verdikleri desteğin ardından çok sayıda tehdit mesajı almış, bu durum karşısında daha fazla camiyi ziyaret etme kararı vermişlerdi.

Baba-oğulun İslamofobi karşıtı "Nefret etme, kek yap" kampanyası farklı ülkelerde de yürütülmüş, İngiltere'de ise 100'ün üzerinde cami ziyareti yapılmıştı.