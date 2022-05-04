İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı - Kutlama hazırlıkları
AA - Bilal Acar - Güncel
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Buckingham Sarayından genel görüntüler Saray etrafında yapılan çalışmalardan görüntüler LONDRA - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kapsamında yapılacak kutlamalar öncesi Buckingham Sarayının çevresinde hazırlıklara başlandığı görüldü.
Buckingham Sarayından genel görüntüler
Saray etrafında yapılan çalışmalardan görüntüler LONDRA - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kapsamında yapılacak kutlamalar öncesi Buckingham Sarayının çevresinde hazırlıklara başlandığı görüldü.
AA / Bilal Acar - Güncel