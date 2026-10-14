İngiltere, Interpol'den Falkland petrol taleplerini 'siyasi' diye reddetmesini istedi

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İngiltere hükümeti, Arjantin'in Falkland Adaları'ndaki (Malvinas) petrol projesiyle bağlantılı kişilere yönelik Interpol taleplerinin "siyasi nitelik" taşıdığı gerekçesiyle reddedilmesini istedi.

The Guardian gazetesinin haberine göre, İngiltere Interpol'e, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin Falkland Adaları'ndaki petrol projesiyle bağlantılı kişilere yönelik "kırmızı bülten" talepleri konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Interpol, İngiltere hükümetinin yazışmasına verdiği yanıtta, "siyasi nitelikte" herhangi bir müdahale ya da faaliyette bulunmasını yasaklayan tüzüğünün 3. maddesine uyacağını bildirdi.

Kırmızı bültenler, bir kişinin iade süreci beklenirken yerinin tespit edilmesi ve geçici olarak yakalanmasına yönelik taleplerden oluşuyor. Bu taleplerin güvenlik birimlerine iletilmesi halinde, her üye ülke talepler doğrultusunda işlem yapıp yapmamaya kendisi karar veriyor.

"Falkland Adalıların haklarını her zaman savunacağız"

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Falkland Adalıların, doğal kaynaklarını kendilerinin uygun gördüğü şekilde geliştirme hakkına sahip olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Miliband, "Bugün, kişi ve şirketlerin Arjantin'in tehditlerinden korunmasını sağlamak amacıyla, Ticari Çıkarların Korunması (PTI) mevzuatı kapsamında yeni önlemler açıkladık. Meşru ticari faaliyetlerde bulunanları sindirmeye yönelik girişimler kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Bakan Miliband, ülkesinin, Falkland Adaları'nda faaliyet gösteren şirketleri, PTI mevzuatı kapsamındaki tedbirlerle Arjantin'in baskısından koruyacağını bildirdi.

İngiltere'nin Falkland Adaları'na desteğinde kararlı olduğunu vurgulayan Miliband, Arjantin'in, meşru ticari faaliyetlerde bulunan işletmeleri ve bireyleri yıldırma girişimlerinin kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.

Miliband, şirketlerin, siyasi baskı tehdidi olmaksızın hukuka uygun ticari kararlar almakta özgür olması gerektiğini vurgulayarak, "Falkland Adalıların, kendi geleceklerini belirleme haklarını ve meşru ekonomik kalkınma arayışında bulunma haklarını her zaman savunacağız." ifadesini kullandı.

İngiltere'ye karşı uluslararası tahkim süreci başlatma talimatı verilmişti

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, 29 Eylül'deki açıklamasında, Falkland Adaları çevresindeki Sea Lion petrol projesi nedeniyle İngiltere'ye karşı uluslararası tahkim süreci başlatma talimatı verdiğini bildirmişti.

Arjantin Dışişleri Bakanlığı da adalar çevresindeki açık deniz hidrokarbon lisanslarının süresinin uzatılmasına ilişkin yakın zamanda İngiltere'nin Buenos Aires Büyükelçiliğine protesto notası vermişti.

Arjantin Devlet Başkanlığı Ofisi de 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Falkland Adaları çevresinde planladığı petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini durdurmak amacıyla Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesine (ITLOS) resmi başvuruda bulunduklarını duyurmuştu.

Arjantin ve İngiltere, 1833'ten bu yana İngiliz kontrolünde bulunan adalar üzerindeki egemenlik konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor. İki ülke 1982'de adalar için 74 gün savaşmıştı.

Kaynak: AA