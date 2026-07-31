Haberler

İngiltere'deki orman yangınına müdahalenin haftaya kadar sürebileceği açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'nin doğusundaki Suffolk'ta 29 Temmuz'da başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarının gelecek haftaya kadar devam edebileceği belirtildi.

İngiltere'nin doğusundaki Suffolk'ta 29 Temmuz'da başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarının gelecek haftaya kadar devam edebileceği belirtildi.

Suffolk İtfaiye ve Kurtarma Hizmetlerinden yapılan açıklamada, 29 Temmuz'da yerel saatle 17.00'de başlayan orman yangınıyla ilgili son gelişmeler paylaşıldı.

Sizewell Nükleer Santrali yakınlarındaki yangının hala santral için tehdit oluşturmadığı belirtilen açıklamada, yangını kontrol altına alma çabalarının sürdüğü ve önemli bir aşama kaydedildiği aktarıldı.

Gece boyunca hava şartlarının yangına müdahaleyi kolaylaştırdığına işaret edilen açıklamada, "Yangına müdahalenin hafta sonu boyunca, muhtemelen gelecek hafta da devam edeceğini öngörüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Londra, Essex, Norfolk, West Yorkshire, East Sussex, Surrey ve Northamptonshire itfaiye teşkilatlarından gelen destek ekiplerinin de sahada görev yaptığı belirtildi.

Kapalı yolların ikinci bir emre kadar açılmayacağı vurgulanan açıklamada, tahliye edilen tatilciler ve yerel halkın evlerine dönerek araç ve ihtiyaç malzemelerini alabilecekleri bir düzenleme üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

İngiltere'nin doğusundaki Suffolk'un Dunwich Heath sahilinde başlayan yangın ilk günün sonunda yaklaşık 210 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı etkisi altına almıştı.

Yangın nedeniyle 200 karavanın bulunduğu bir tatil köyü ile çok sayıda ev ve konaklama tesisi tahliye edilmişti.

Tahliye edilenler belediyeye ait dinlenme tesisine alınırken, 116 yapıya elektrik verilemediği açıklanmıştı.

Kaynak: AA
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

İki ilçe kül oldu! Üç günlük kabusun sorumluları için hesap zamanı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza

Bakanlık ilanı görünce düğmeye bastı! Fırsatçıya ders gibi ceza
AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan İBB'ye rest çekti

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan İBB'ye rest çekti
Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor

Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor
Melih Gökçek de Yeni Parti için bağış yaptı! Gönderdiği tutar bomba

Yeni Parti için o da bağış yaptı! Dekontu paylaştı, rakam bomba

Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
İspanya'ya kaçak giren Faslı göçmen, elinde kılıçla görüntülendi

Tehlike büyüyor! Gündüz vakti kılıç kuşanıp halka gözdağı verdiler
Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

Filtresiz halini görenler şokta