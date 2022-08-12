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İngiltere'deki Clifton Asma Köprüsü ve Clifton Gözlemevi

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İngiltere'nin Bristol kentinde Avon Nehri üzerinde 1864 yılında inşa edilen tarihi Clifton Asma Köprüsü ve 1766 yılında köprüyü kuşbakışı gören bir noktada inşa edilmiş olan Clifton Gözlemevi, bölgeye gelen turistlerin uğrak noktası.

İngiltere'nin Bristol kentinde Avon Nehri üzerinde 1864 yılında inşa edilen tarihi Clifton Asma Köprüsü ve 1766 yılında köprüyü kuşbakışı gören bir noktada inşa edilmiş olan Clifton Gözlemevi, bölgeye gelen turistlerin uğrak noktası.

AA / Bilal Acar - Güncel

England Avon Güncel Haberler

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