İngiltere'deki Clifton Asma Köprüsü ve Clifton Gözlemevi İngiltere'nin Bristol kentinde Avon Nehri üzerinde 1864 yılında inşa edilen tarihi Clifton Asma Köprüsü ve 1766 yılında köprüyü kuşbakışı gören bir noktada inşa edilmiş olan Clifton Gözlemevi, bölgeye gelen turistlerin uğrak noktası. İngiltere'nin Bristol kentinde Avon Nehri üzerinde 1864 yılında inşa edilen tarihi Clifton Asma Köprüsü ve 1766 yılında köprüyü kuşbakışı gören bir noktada inşa edilmiş olan Clifton Gözlemevi, bölgeye gelen turistlerin uğrak noktası. Güncel AA / Bilal Acar England Avon Güncel Haberler

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