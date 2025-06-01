İngiliz Simon, Sevdiği Kadın İçin Müslüman Oldu: Yeni Adı 'Sinan'

İngiliz Simon, Sevdiği Kadın İçin Müslüman Oldu: Yeni Adı 'Sinan'
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İstanbul'da tanıştığı Türk kadınla evlenmeye karar veren İngiliz vatandaşı Simon James Palmer, İslamiyet'i araştırarak kendi isteğiyle Müslüman oldu ve 'Sinan' ismini aldı. Sevdiği kadın için bu kararı aldığını vurgulayan Palmer, inanç dünyasını değiştirdi.

İngiliz Simon, sevdiği kadın için Müslüman oldu: Yeni adı 'Sinan'

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"Sevdiğim kadın ve onun değerleri için bu kararı aldım"

SAKARYA - İstanbul'da iş seyahatinde tanıştığı Türk kadınla evlenme kararı alan İngiliz vatandaşı Simon James Palmer, İslamiyet'i araştırarak kendi isteğiyle Sakarya'da Müslüman oldu. Düzenlenen ihtida töreniyle İslamiyet'e geçen ve 'Sinan' ismini alan Palmer, "Sevdiğim kadın ve onun değerleri için bu kararı aldım" dedi.

Türkiye'de iş seyahati sırasında tanıştığı Zeynep Aydın'a gönlünü kaptıran İngiliz vatandaşı Simon James Palmer, aldığı kararla hem inanç dünyasını hem de kimliğini değiştirdi. Evlilik kararı alan çift, hazırlıklarını sürdürürken Palmer, İslamiyet'i araştırmaya başladı. Edindiği bilgiler ve Zeynep'ten aldığı destekle Müslüman olmaya karar verdi. Palmer için Sapanca İlçe Müftülüğü tarafından ihtida merasimi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Müftü Yavuz Koçak tarafından İslam'ın temel esasları anlatıldı. Ardından Palmer, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Yeni ismi ise 'Sinan' oldu.

"Bana Müslüman olmak istediğini söyledi"

Müslüman olan müstakbel eşi Simon ile İstanbul'da tanıştığını belirten Zeynep Aydın, "Simon ile evlenmeye karar verdik ve bana Müslüman olmak istediğini söyledi. Bende bu durumu mutlulukla karşıladım. Ben inançlı biriyim ve evlendiğim insanında inançlı biri olmasını tercih edeceğim için bunlar konuşuldu. Simon'da çok rahat bir şekilde kabul etti, zorlama gibi bir durum olmadı zaten dinimizde zorlama yok. Ben Simon'a birkaç isim söyledim kendi ismine de yakın olmasını istedik. Sinan ismini tercih etti" dedi.

"Ailemde çok mutlu oldu sevdiğim kadın için bunu yaptım diye"

Müslüman olan ve 'Sinan' ismini alan İngiliz vatandaşı Simon James Palmer, "Benim için zor değildi, ben daha önceden Hristiyan'dım ailemin geleceği için dinimi değiştirmek istedim ve aynı zamanda Zeynep'in ailesi içinde bunu yapmak istedim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Dubai'de yaşıyoruz, Müslümanlığın kurallarını uygulamaya özen göstereceğim. 'Sinan' ismini kendi ismime yakın olarak hissettim ve kabul etti. Ailemde çok mutlu oldu sevdiğim kadın için bunu yaptım diye" konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - Güncel
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