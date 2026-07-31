Haberler

İngiliz müzik grubu Massive Attack'e, konserde Filistin bayrağı açtıkları gerekçesiyle soruşturma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Singapur'da polis, İngiliz müzik grubu Massive Attack hakkında, konserinde Filistin bayrağı açtığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Singapur'da polis, İngiliz müzik grubu Massive Attack hakkında, konserinde Filistin bayrağı açtığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Yerel basına göre, İngiliz müzik grubu Massive Attack, Singapur'da verdiği konser sonrası ülke polisinin soruşturmasına maruz kaldı.

Grup, "ruhsat şartlarının muhtemel ihlaliyle" suçlanıyor.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, grubun iki üyesinin konser esnasında Filistin bayrağı açtığı ve seyircilerin de "Özgür Filistin" diye bağırdığı görülüyor.

Singapur'da yasalar yabancı ülke simgelerini izin olmadan kullanmayı yasaklıyor, bunu ihlal edenlere 500 dolara kadar para ve 6 aya kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.

Kaynak: AA
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

İki ilçe kül oldu! Üç günlük kabusun sorumluları için hesap zamanı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
'Laf atma' kavgasında silahlar konuştu: Olan esnafa oldu

"Laf atma" kavgasında silahlar konuştu: Olan esnafa oldu
Galatasaray'dan resmi Musiala açıklaması

Galatasaray'dan resmi açıklama
İspanya'ya kaçak giren Faslı göçmen, elinde kılıçla görüntülendi

Tehlike büyüyor! Gündüz vakti kılıç kuşanıp halka gözdağı verdiler
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

Filtresiz halini görenler şokta

Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Firmalar da belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler