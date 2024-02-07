İnekleri sağarken boğanın saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti
Ordu'nun Altınordu ilçesinde inekleri sağlarken boğanın saldırısına uğrayan Emine Arslan (70), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ORDU'nun Altınordu ilçesinde inekleri sağarken boğanın saldırısına uğrayan Emine Arslan (70), hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Arslan, ahırda ineklerini sağarken boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbeleri sonunu yaralanan Arslan'ın yardımına yakınları koştu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Emine Arslan, yolda yaşamını yitirdi.
Emine Arslan'ın cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.