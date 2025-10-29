Haberler

İnegöl'de Seyir Halindeyken Rahatsızlanan Sürücü Kaza Yaptı

İnegöl'de Seyir Halindeyken Rahatsızlanan Sürücü Kaza Yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken rahatsızlanan sürücünün kontrolündeki otomobil refüje çarptı. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken rahatsızlanan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, gece yarısı Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Erol Y. (26) yönetimindeki 06 P 1460 plakalı otomobil, sürücüsünün aniden rahatsızlanması nedeniyle aracının kontrolünü kaybetti. Erol Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle baygınlık geçiren sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erol Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Melissa Kasırgası, Jamaika'nın güneybatısını vurdu

"Melissa" hızla ilerliyor! O ülkede önüne geleni yıkıp geçti
UPS, 48 bin çalışanını işten çıkardı

Dünya devi, on binlerce çalışanını işten çıkardı
İlk kez test sürüşüne çıktı: İşte TSK'nın çelik yumruğu Altay Tankı

TSK'nın çelik yumruğu ilk kez test sürüşünde
Bomba iddia: Bahis oynayan iki hakemin ismi belli oldu

Bomba iddia: Bahis oynayan iki Süper Lig hakemin ismi ortaya çıktı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.