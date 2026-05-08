İnegöl'de özel halk otobüsleri denetlendi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, trafik ekipleri özel halk otobüslerini denetleyerek vatandaşların can ve mal güvenliğini sağladı. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik, Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla özel halk otobüslerine yönelik trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Kadir İnci