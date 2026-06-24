Otomobilin çarptığı abla-kardeş yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı abla Merve K. (23) ile kardeşi Elif K. (18) yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ümit B. (25) yönetimindeki 16 KOT 39 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif K. (18) ile ablası Merve K.'ya (23) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen iki kardeş yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı