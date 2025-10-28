İnegöl'de Motosiklet Sürücüsü Otomobille Çarpıştı, Ağır Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde gerçekleşti.
Kemalpaşa Mahallesi'nde Kartal Sokak ile Konak Sokak kesişiminde Ferhat B. (33) yönetimindeki 16 BBU 112 plakalı otomobil ile Mehmet M'nin (49) kullandığı 16 BEL 928 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.
Mehmet M, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
