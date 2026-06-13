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Bursa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı

Bursa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu Nene Hatun Kavşağı'nda meydana geldi. Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan Tahsin A. (23) yönetimindeki 16 BSS 521 plakalı minibüs, ara sokaktan kavşağa çıkan Uğur A. (50) idaresindeki 16 SYD 02 plakalı otomobil ile çarpıştı. ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Tahsin A. ve Uğur A. ile minibüste bulunan Çağdaş E. (23), otomobildeki Fatıma A. (7), Peruza A. (70), Müzekkir A. (77), Emine A. (42), Elif S. (8) ve Ahmet S. (6), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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