Bursa'daki bıçaklı 'yol verme' kavgasının 5 şüphelisi adliyede

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada 4 kişinin bıçakla; tarafları ayırmaya çalışan 1 polisin de arbede sırasında yaralandığı olayın 5 şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Özbek B. ve Emirhan B. 'Yaralama' suçundan tutuklandı, Taner B. ve Burak Can B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tuncay B. ise savcılık tarafından salıverildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı