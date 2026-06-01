Bursa'daki bıçaklı 'yol verme' kavgasının 5 şüphelisi adliyede
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada 4 kişinin bıçakla; tarafları ayırmaya çalışan 1 polisin de arbede sırasında yaralandığı olayın 5 şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Özbek B. ve Emirhan B. 'Yaralama' suçundan tutuklandı, Taner B. ve Burak Can B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tuncay B. ise savcılık tarafından salıverildi.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı