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İnegöl'de Gıda Fabrikasında Amonyak Gazı Zehirlenmesi

İnegöl'de Gıda Fabrikasında Amonyak Gazı Zehirlenmesi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir gıda fabrikasında amonyak gazına maruz kalan 7 işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir gıda fabrikasında amonyak gazından zehirlenen 6'sı kadın 7 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir gıda fabrikasında meydana geldi. Fabrikada amonyak gazına maruz kalan işçiler Hafize D. (50), Harbiye Ö. (51), Kadife A. (59), Nazmiye S. (47), Emel B. (48), Nevin A. (46) ve Yasin A. (28), fenalaştı. 7 işçi, fabrikanın aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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