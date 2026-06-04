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İnegöl'de fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikanın çatısında tamirat yaparken düşen işçi M.B. yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin tedavisi sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısında tamirat çalışması yapan işçi M.B. (40), henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra Bursa Şevket Yılmaz Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen M.B, burada tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Kadir İnci
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