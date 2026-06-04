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Dereye düşen 11 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Dereye düşen 11 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde oyun oynarken dengesini kaybedip dereye düşen 11 yaşındaki Gündoğan K., akıntıya kapılmamak için beton künkün üstüne çıktı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde dengesini kaybedip düştüğü derede beton künkün üstüne çıkarak akıntıya kapılmaktan kurtulan Gündoğan K. (11), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İnegöl ilçesi kırsal Şibali Mahallesi'ndeki dere kenarında arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan Gündoğan K., saat 17.30 sıralarında dengesini kaybederek suya düştü. Karşı kıyıya çıkmayı başaran Gündoğan K., derenin diğer tarafında kalan arkadaşlarının yanına gitmek için tekrar suya girdi. Bu sırada akıntıya kapılarak sürüklenmeye başlayan çocuk, derenin ortasındaki beton künkün üstüne çıkmayı başardı. İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gündoğan K., beton künke uzatılan merdivenle yanına gelen itfaiye eri tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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