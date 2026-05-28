Çim biçme makinesine ayağını kaptırınca 3 parmağı koptu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evinin bahçesindeki çimleri biçerken, sağ ayağını makineye kaptıran Furkan K.'nin, (24) 3 parmağı koptu.

Olay, saat 14.00 sıralarında kırsal Mezit Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesindeki çimleri biçen Furkan K., bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ ayağını çim biçme makinesine kaptırdı. 3 parmağı kopan Furkan K., yakınları tarafından kopan parmaklarıyla birlikte İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Furkan K., buradaki ilk müdahalesinin ardından parmaklarının dikilmesi için ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı