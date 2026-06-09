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Fenalaşıp bisikletten düşen kişi hayatını kaybetti

Fenalaşıp bisikletten düşen kişi hayatını kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletiyle ilerleyen 74 yaşındaki Kemal Kocabey, fenalaşarak düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde fenalaşarak bisikletinden düşen Kemal Kocabey (74) hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Ekim Sokak'ta meydana geldi. Bisikletiyle yolda ilerleyen Kemal Kocabey, iddiaya göre fenalaşarak düştü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kemal Kocabey'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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