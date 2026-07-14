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Bisikletiyle dolaşırken hafriyat kamyonunun çarptığı 6 yaşındaki Abdurrahman ağır yaralandı

Bisikletiyle dolaşırken hafriyat kamyonunun çarptığı 6 yaşındaki Abdurrahman ağır yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletiyle dolaşan 6 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı. Şoför gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bisikletiyle dolaşırken kamyonun altında kalan Abdurrahman H. (6), ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Doku Sokak'ta meydana geldi. Miktat K. (62) yönetimindeki 34 ZL 7292 plakalı hafriyat kamyonu, sokakta bisikletiyle dolaşan Suriye uyruklu Abdurrahman H.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Abdurrahman H. kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kamyon şoförü Miktat K. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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