Bıçkı makinesine elini kaptıran iş yeri sahibinin parmağı koptu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya atölyesi sahibi 85 yaşındaki Ramazan Ö., elini bıçkı makinesine kaptırarak serçe parmağını kopardı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, kopan parmağının dikilmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay, saat 11.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Musa Durmaz Sokak'taki bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Ahşap kesimi yapan iş yeri sahibi Ramazan Ö., sağ elini bıçkı makinesine kaptırdı. Serçe parmağı kopan Ramazan Ö., yakınları tarafından götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından, kopan parmağı buz kalıbına konularak dikilmek üzere ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.