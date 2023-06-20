İneğe içki şişesinde sıvı içiren çiftlik çalışanı arandığı belirlenince gözaltına alındı (3)

VİDEOYU PAYLAŞAN DA GÖZALTINA ALINDIMersin'de ineğe içki şişesinde sıvı verdiği görüntüleriyle sosyal medyada yoğun tepki çeken ve 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenince tutuklanan Bülent Demirbilek, cezaevine gönderildi.

VİDEOYU PAYLAŞAN DA GÖZALTINA ALINDI

Mersin'de ineğe içki şişesinde sıvı verdiği görüntüleriyle sosyal medyada yoğun tepki çeken ve 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenince tutuklanan Bülent Demirbilek, cezaevine gönderildi. Demirbilek ile birlikte görüntüyü çekip, sosyal medya hesabında paylaşan çiftliğin sahibinin oğlu K.E. de gözaltına alındı. K.E., ifadesinin ardından serbest kaldı.