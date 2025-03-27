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İnebolu'da Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif Ziyareti

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Yahya Paşa Camisi'nde yapılan etkinlikte Müftü İsmet Ataç, Sakal-ı Şerif'in İslam tarihinde büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Ziyaret sonrasında vatandaşlar dua etti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Yahya Paşa Camisi'nde yapılan ziyarette konuşan Müftü İsmet Ataç, Sakal-ı Şerif'in İslam alemi tarafından asırlardır ziyaret edildiğini söyledi.

Sakal-ı Şerif ziyaretine İslam dininde büyük önem verildiğini belirten Bora, "Sakal-ı Şerif Hazreti Muhammed'den kalan bir hatıradır. Rabbimiz ziyaretimizi kabul etsin." dedi.

Konuşmanın ardından cami minberindeki Sakal-ı Şerif, salavat ve ilahiler eşliğinde 40 katlı bohçanın içerisinden çıkartıldı. Bazı vatandaşların gözyaşları içerisinde gerçekleştirdiği ziyaret, dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldırım - Güncel
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