İnci kefali için hazırlık çalışmaları tamamlandı

VAN (İHA) - Van Gölü'nde yaşayan endemik bir tür olan inci kefali balığı için uygulanacak av yasağı döneminde yapılacak korunma çalışmalarına yönelik hazırlıklar tamamlandı.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce inci kefalinin 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması, bulundurulması, satışı ve naklinin yasak olduğu ve yasaklara uymayanlar hakkında idari para cezalarının uygulanacağı açıklandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, av yasağı dönemi öncesi tüm hazırlık çalışmalarının tamamlandığını belirtti. İl Müdürü Görentaş, "Müdürlüğümüz organizesiyle inci kefali koordinasyon toplantısı düzenlendi. Komisyon üyeleri tarafından 2022 yılı av yasağı döneminde yapılacak çalışmalar ile ilgili komisyon kararları alındı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından av yasağında görevli tüm jandarma karakol komutanlıkları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, il/ilçe emniyet müdürlüklerine ve yol kontrol noktalarına gidilerek av yasağında yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirilmelerde bulunuldu. Ayrıca ekiplerimiz tarafından, av yasağında görevli kolluk kuvvetlerinin katılımıyla istişare ve arazide yapılacak çalışmalar ile ilgili sahada görev alacak ekiplere yönelik bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda, Şube Müdürü Muhammet Demir mevzuat hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantının ardından Van'da ilk kez inci kefali av yasağında sahada görev alacak Sahil Van Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri ile birlikte inci kefali üreme göçünün gerçekleştiği alanlar gezildi. Şube müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Muradiye, Erciş ve Edremit ilçelerinde bulunan 10 okulda yaklaşık bin öğrenciye yönelik inci kefali bilinçlendirme eğitimleri düzenlendi. Böylece av yasağı hazırlık çalışmaları tamamlanmış oldu" dedi.

Av yasağı denetimlerin 15 Nisan Cuma gününden itibaren başlayacağını duyuran Görentaş, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda av yasağı çalışmalarımızı jandarma, emniyet ve zabıta ekipleriyle birlikte yapacağız. Dönem içerisinde avlanmayı minimize etmeye çalışacağız. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığımızdan temin ettiğimiz ödeneklerle alınan 12 aracı jandarma ve emniyet ekiplerimize teslim ettik. Av yasağı sürecinde denetim çalışmalarımız 7 gün 24 saat esasına göre yapılacak. Balık satış noktalarını da denetleyerek balık satışının önüne geçeceğiz. Kaçak avcılığa asla izin vermeyeceğiz. Av yasağı, balık boylarının uzaması ve popülasyondaki artışla beraber, balıkçılıkla geçinen 15 bin ailenin desteklenmesine katkı sunacaktır. Tüm vatandaşların yasak dönemi boyunca hassas davranması gerekiyor" diye konuştu.

(Yılmaz Sönmez/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel