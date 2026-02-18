Haberler

İmamoğlu hakkında 'Casusluk' davasında İlk duruşma 11 Mayıs'ta

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında yürütülen 'casusluk' soruşturması tamamlandı. İddianame, 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, ilk duruşma 11 Mayıs 2026'da yapılacak.

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında yürütülen 'casusluk' soruşturması tamamlandı. İddianame 25. Ağır Ceza Mahkmesi'nce kabul edildi. İlk duruşma 11 Mayıs'ta görülecek.

Görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında yürütülen 'casusluk' soruşturması tamamlandı. Şüpheliler hakkında 'Siyasal casusluk' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma, 11 Mayıs 2026 tarihinde görülecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

