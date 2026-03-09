"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ilk duruşması devam ediyor
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çıkar amaçlı suç örgütü' kapsamında yargılanan 407 sanığın davasının ilk duruşması aranın ardından başladı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, izleyicilere alkışlamamaları için uyarıda bulundu.
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması aranın ardından yeniden başladı."
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşma başlamadan önce CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ilgililerle görüşme yaptıklarını, duruşmaya izleyici alınacağını belirterek, izleyicileri alkışlamamaları konusunda uyardı.
Bunun üzerine, yaklaşık 2 saat süren ara sırasında salonda bekleyen izleyiciler dışarı çıkarılmadı.
Tutuklu sanıkların jandarma eşliğinde salona getirildiği duruşmada, tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş da jandarma eşliğinde içeri alınarak tutuklu sanıkların arkasına oturtuldu.
Duruşmada, Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, avukatlara usule ilişkin beyanda bulunmaları için söz verdi.
Duruşma, avukatların bu yöndeki beyanlarıyla devam ediyor.