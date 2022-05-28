İmamoğlu: "Fatih Sultan Mehmet Bugün Yaşasa 21'inci Yüzyılda Bu Yapılanları Üzülerek İzler ve Onlara Gülerdi" - Haberler

Haber : BERKAY VAROL-MAHİR BAĞIŞ - Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ - FATİH NAZIM EFE

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pistleri kırılan Atatürk Havalimanı'nda yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek "Millet Bahçesi Fidan Dikim törenine" ilişkin, "Kalkıyorsunuz fetih gününe iki gün kala paldır küldür 1/100000'lik bir plan değişikliği yapıyorsunuz Ankara'da, bakanlıkta, yine 16 milyonluk İstanbul'un haberi yok, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın haberi yok, hiç kimsenin haberi yok. Tümden sınıfta kalmış, kötü yönetilmiş, içi kötülükle dolu bir süreç. Allah aşkına bunun fetih ile ne alakası var? Fatih Sultan Mehmet bu milletin, ecdadın en parlak, en vizyoner, en çağdaş önderlerinden birisi. Fatih Sultan Mehmet bugün yaşasa 21'inci yüzyılda bu yapılanları üzülerek izler ve onlara gülerdi" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Türkiye'deki tüm CHP'li belediye başkanları, Van'da bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

İmamoğlu, Van'daki programlara ilişkin, "Çok coşkuluydu, Van çok önemli bir şehrimizin aslında, 1 milyon 200 bine yakın nüfusu var çok genç bir nüfusu var. Düşünsenize 24-25 yaş ortalamalı bir şehirdesiniz, sokakta bunu görüyorsunuz çocuklar, gençler, ne yazık ki okula gitmeyen çocuklar, ne yazık ki işsiz gençler, üniversiteye girememiş gençler, atanamamış gençler, okuyor ama umudu düşük eğitim sisteminden şikayetçi gençler ama bütün bu koşullara rağmen sizden çok üst seviyede adalet, eşitlik talebinde bulunan bir kitleyle karşılaştım. Para pul istemiyorum; adalet, eşitlik, liyakat istiyorum diyen bir kitle bu beni çok mutlu etti. Çok farklı kesimlerin farklı bir biçimde kucaklamasıyla karşılaştık, gurur duydum, onur duydum, sorumluluğumuzu artırdı" dedi.

Van'ın bölgedeki önemine vurgu yapan İmamoğlu, "Van gerçekten bu coğrafyada çok önemli bir merkez olmaya hazır bir bölge; turizm, ticaret kapasitesiyle, tarım, hayvancılığıyla, ona dayalı sanayisiyle… Umarım iktidarımızda Van hak ettiği yere gelecektir. Çok keyifli bir toplantı süreci geçirdik, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İSTANBUL'UN HABERİ YOK, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI'NIN HABERİ YOK"

Pistleri kırılan ve yıkılmak istenen Atatürk Havalimanı'nda yarın yapılacak "Millet Bahçesi Fidan Dikme Töreni" ile ilgili İmamoğlu, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Açıkçası Türkiye'nin gerçek gündemini kaydırmak adına çok kötü ve kalıcı hasarları olan süreçler yönetiliyor iktidar tarafından. Bu da onlardan bir tanesi. Düşünün ki ihale yapılıyor, ihaleden kimsenin haberi yok. Davet usulü birkaç firma, bilindik bir süreç, dönem; eşitsizliğin olduğu, kayırmacılığın olduğu… İhalenin doğru düzgün projesi yok, ne olduğu, tarifi hiçbir açıklaması yok. Daha kötüsü ihale sonuçlanmadan firma oraya giriyor çalışma yapıyor daha sonra ihalenin sonucu imzalanıyor. Daha acısı burası hala planlarda havalimanı diye yazı yazdık paldır küldür ihale yapıldıktan sonra, bir kere planı yoksa bir yerin eğer ona uygun değilse ihale yapamazsınız zaten, ihale geçersizdir anlamına gelir. Bütün bu süreçle ilgili hukuki arayışlarımız olacak. Kalkıyorsunuz Fetih Günü'ne iki gün kala paldır küldür bir bölü yüz binlik bir plan değişikliği yapıyorsunuz Ankara'da, bakanlıkta, yine 16 milyonluk İstanbul'un haberi yok, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın haberi yok, hiç kimsenin haberi yok. Bir bölü yüz binlik planla da uygulama yapamazsınız. Bunun beş binlik, binlik aşamaları vardır. Tümden sınıfta kalmış, kötü yönetilmiş, içi kötülükle dolu bir süreç.

"ALLAH AŞKINA BUNUN FETİH İLE NE ALAKASI VAR"

Allah aşkına bunun fetih ile ne alakası var? Fatih Sultan Mehmet bu milletin, ecdadın en parlak, en vizyoner, en çağdaş önderlerinden birisi. Fatih Sultan Mehmet bugün yaşasa 21'inci yüzyılda bu yapılanları üzülerek izler ve onlara gülerdi. Ben de ne yazık ki üzülerek izliyorum, biz ama fethin ne anlama geldiğini, 21'inci yüzyılda bu milletin nereye doğru yürümesi gerektiğini, nasıl bir akılla dünyada en iyi noktaya gelebileceğini biliyoruz. Biz Fatih Sultan Mehmet'ten böyle bir mesaj alıyoruz ve bu mesajı da toplumla yarın paylaşacağız. Ne yazık ki acı, anlamsız, içi yanlışlarla dolu bir süreç yönetiyor iktidar bir inatla, bir hırsla."

"HAYIR, BEN BİLİRİM' DİYEN BİR ANLAYIŞ VAR"

İmamoğlu, pistlerin kırılmasını gördüğünde "içinin acıdığını" belirtirken, "Tabiri caizse insanın içi acıyor iki sebepten bir; bir analiz var bütün hava ulaşımcıları tarafından ve buranın çalışmasına dönük, büyük yatırım var orada çöpe gidiyor, milyarlarca euroluk. Daha kötüsü ikincisi; koca İstanbul'un göbeğinde 11 milyon metrekarelik bir alanda 'Ben yapıyorum sizde kabul edeceksiniz' hırsıyla, inadıyla hareket eden bir iktidar anlayışı var, bir avuç insan anlayışı var. İkisi de kötü bir süreç yönetimi, 16 milyon insana haksızlık, hukuksuzluk. Biz ne diyoruz, bizimle masaya oturun, gelin, tartışalım, konuşalım, doğruyu bulalım. Hayır, ben bilirim diyen bir anlayış var ve onu takip eden bir insan var ama bunun zamanı doldu bitiyor, zamanı dolunca da bütün bu yanlışlar düzeltilecek" diye konuştu.

ANKA / Güncel