İmamoğlu davasında 46'sı tutuklu 436 sanığın yargılandığı oturumda tanıklar dinlendi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 46'sı tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 103. duruşmasında bazı tanıklar dinlendi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada mimar Sefer Kocabaş tanık olarak söz aldı.

Kocabaş, Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin avukatlarının belediyeyle bir problemleri olduğunu, bazı teknik konularda kendilerine danışmanlık yapıp yapamayacağını sorduklarını aktardı.

Alışveriş merkezinin avukatlarının belediyenin otoparkını kendilerinin işletmesini istediklerini ilettiklerini, onların talepleri doğrultusunda dosyayı incelediğini anlatan Kocabaş, şöyle devam etti:

"2004 yılında ruhsat, 2007 yılında iskan almış. Yani ruhsatlı ve iskanlı bir bina. 2017 öncesine ait olan bölümlerde yaptıkları değişikliklerle ilgili de yapı kayıt belgesi almışlar. Tespitlerim bundan ibaret. Bu konuyla ilgili avukat Serdar İplikçioğlu, avukat Mehmet Hasım İplikçioğlu ve ben yine bu danışmanlık kapsamında Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz Bey'le üç defa görüştük. Bir defa da Ertan Yıldız, Ali Rıza Akyüz Bey, ismini bilmediğim bir veya iki kişi daha vardı. Bir kez de onlarla görüştük. Onun sonrasında da bizim Süleyman Atik isimli bir şahısla görüşmemizi istediler. Onunla da buluştuk. Konunun özeti şu: İlk başta 'Biz, bu otoparkı işleteceğiz. Bunca zaman otoparktan, daha doğrusu alışveriş merkezi Bakırköy halkından çok para kazandı. Bundan sonra otoparkı işleterek Bakırköy halkına da hizmet etsinler' dediler. Bunu avukat Serdar İplikçioğlu reddetti."

Daha sonraki konuşmalarda da Mehmet İplikçioğlu'nun gelen taleplerin tamamını reddettiğini belirten Kocabaş, en son Süleyman Atik'le görüşmeden sonra kendisinin olaydan koptuğunu ifade etti.

Bazı tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma yarına ertelendi.

Kaynak: AA