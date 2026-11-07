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Ilgın Orman İşletme Müdürü Gülmez, YAREN gönüllülerine yangın çantası takdim etti

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Ilgın Orman İşletme Müdürü Bekir Gülmez, Akşehir'deki YAREN Derneği'ni ziyaret etti. Gülmez, orman yangını eğitimini tamamlayan gönüllülere tam donanımlı müdahale çantası takdim etti; dernek yönetimi arama kurtarma ve afet hazırlığı çalışmalarını anlattı.

Ilgın Orman İşletme Müdürü Bekir Gülmez, Akşehir ilçesinde faaliyet gösteren YAREN Arama Kurtarma, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin koordinasyon merkezine ziyarette bulundu.

Dernek Başkanı Abdullah Yağcı ve yönetim kurulu üyeleri, Gülmez'e derneğin arama kurtarma faaliyetleri, eğitim programları ve afetlere hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında gerekli eğitimlerini tamamlayan YAREN gönüllülerine, Ilgın Orman İşletme Müdürü Bekir Gülmez tarafından tam donanımlı orman yangını müdahale çantaları takdim edildi.

Ziyarette, Gülmez'e Akşehir Orman İşletme Şefi Mehmet Korkmaz da eşlik etti.

Kaynak: AA
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