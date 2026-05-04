Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alıyor.

Bölgede etkili olan kar yağışı, Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinin beyaza bürünmesine yol açtı.

Ormanlar, mayıs ayında beyaz örtüyle kaplandı. Zaman zaman sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi düştü.

Ilgaz Dağı'nın benzersiz manzarası dronla görüntülendi.