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Ilgar Dağı'nda Kar ve Tipi Sebebiyle Tırlar Mahsur Kaldı

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Ardahan'ın Ilgar Dağı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok tır yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri, yolları açmak için gece gündüz çalışmalara devam ediyor.

Ulaşıma kar ve tipi engeli: Ilgar Dağı'nda tipi ve fırtına nedeniyle onlarca tır mahsur kaldı

ARDAHAN - Ardahan'ın Damal ile Posof ilçeleri arasında bulunan 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı'nda kar yağışı ve tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı.

Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl kar yağışının daha uzun sürdüğü bölgede Gürcistan sınır kapısı nedeniyle de yoğun kullanılan uluslararası karayolunda çok sayıda tır mahsur kaldı. Çoğu yabancı plakalı tırlardan bazıları yolu tamamen kapatırken bazıları da kayarak yolun dışına çıktı. Çift yönlü yolu kapatan tırlar yüzünden ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zaman zaman zor anlar anlar yaşadı.

Karayolları ekipleri ise kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkisinde gece ve gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını sağlıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel
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