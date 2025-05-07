İletişim Başkanı Fahrettin Altun Amcasının Cenazesine Katıldı

1) İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN, AMCASININ CENAZESİNE KATILDI

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un hayatını kaybeden amcası Nurettin Altun (87), Artvin'in Şavşat ilçesinde toprağa verildi. Cenaze töreninde Fahrettin Altun, taziyeleri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bir süredir böbrek yetmezliği tedavisi gören amcası Nurettin Altun, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, amcasının cenazesine katılmak üzere memleketi Artvin'in Şavşat ilçesine geldi. Nurettin Altun için ilçeye bağlı Oba köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Altun ailesi, yakınları, il ve ilçe protokolü, köylüler ve çevre ilçelerden kişiler de katıldı. Nurettin Altun'un cenazesi, öğle vakti kılınan namaz sonrası köy kabristanlığında dualarla toprağa verildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, cenazede taziyeleri kabul etti.