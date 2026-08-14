Haberler

Duran'dan Pakistan'ın Bağımsızlık Günü kutlaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan ile dostluğumuz sınırları aşan, kardeşliğimiz ise gönülden gönüle uzanan güçlü bir bağdır. Dost ve kardeş Pakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor; Pakistan halkına barış, huzur ve refah dolu bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Beklenen gün geldi çattı! Kalabalık toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında

Beklenen gün geldi çattı! Gözler Erdoğan'ın açıklamasında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi

Kocasının rezilliğini ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi
Ortalığı karıştıran kare: Eğer doğruysa kariyeri bitti

Ortalığı karıştıran kare: Eğer doğruysa kariyeri bitti
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ziyaret: Beşikçioğlu'yla cezaevinde görüştü

Kılıçdaroğlu'ndan tutuklu belediye başkanına dikkat çeken ziyaret

Gülben Ergen'den gençlik dokunuşu! Yüzündeki değişim şaşırttı

Gülben Ergen'den gençlik dokunuşu! Yüzündeki değişim şaşırttı
Bangladeş'te tersanede zehirli gaz: 8 ölü, 14 yaralı

Eski geminin sökümü faciaya dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı
Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Hatay Kumlu'da vahim iddialar! Bakan Tekin'e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın

İddialar hayli vahim! Bakan Bey lütfen bu konuya bir el atın