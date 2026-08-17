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Marmara Depremi 27. Yılında Anıldı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle andı, başsağlığı dileyerek ülkenin afetlerden korunmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette yaşamını yitirenleri andı.

Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."

Kaynak: AA
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