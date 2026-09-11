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İletişim Başkanı Duran'dan şehit Sözleşmeli Er Ziya Koparan için başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Sözleşmeli Er Ziya Koparan'a rahmet diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Sözleşmeli Er Ziya Koparan'a rahmet diledi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen elim kazada şehit olan Sözleşmeli Er Ziya Koparan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı temenni ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA
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