Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İletişim Başkanı Duran'dan şehit Albay Gökgöz için başsağlığı mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz'e Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz'e Allah'tan rahmet diledi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Askeri araç kazası sonucu şehit olan İstihbarat Albay Sayit Gökgöz'e Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı temenni ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Vatandaşa zehir yedireceklerdi! 3 ton incire kimyasal müdahale

Yakalanmasa vatandaşa zehir yedireceklerdi
Bartın'da maçın son dakikasında yere yığılan futbolcu kalp krizi geçirdi! 35 yaşındaki Akın Karaaslan anjiyoya alındı

90+3'te yere yığıldı, ambulans sahaya girdi! Teşhis kalp krizi
O eski görüntülerinden eser yok! İşte tahliye olan İzzet Yıldızhan'ın hali

O eski görüntülerinden eser yok! İşte tahliye olan İzzet Yıldızhan'ın hali
Adıyaman'da araç çarpan yayaya ilk müdahale vali ve milletvekilinden

Yaralının başından bir an olsun ayrılmadılar! Bakın kimler çıktı
Deplasman tribününde sadece 3 kişilerdi! Hepsi aynı aileden

Cefakar taraftar sözünün vücut bulmuş hali! Görenler şaşırdı
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü

Katliam gibi kaza! 4'ü çocuk, 6 kişi yaşamını yitirdi
17 yıl önce kaybolan Gülşen Uyar'ın evi kundaklanmış! Kazıda kemiklerin yanında balta bulundu

Evin altından kemik ve balta çıktı! Evi yakan komşu konuştu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye sert sözler: Korkaklar her şeyi berbat etti

Pezeşkiyan'dan olay sözler: Korkaklar her şeyi berbat etti