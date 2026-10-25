İletişim Başkanı Duran'dan şehit Albay Gökgöz için başsağlığı mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz'e Allah'tan rahmet diledi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Askeri araç kazası sonucu şehit olan İstihbarat Albay Sayit Gökgöz'e Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı temenni ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA