İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kederli Ailesine, Tüm Sevenlerine ve Akademi Dünyamıza Başsağlığı Dileklerimi İletiyorum

Güncelleme:
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle paylaştığı mesajda, "Sayın İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin."

Kaynak: ANKA
