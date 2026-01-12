Yeşim Gürer Oymak, 1 Temmuz'dan itibaren İKSV Genel Müdürü olacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) Genel Müdürlüğü görevini 1 Temmuz'dan itibaren Yeşim Gürer Oymak üstlenecek.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Oymak, 2006-2018 yılları arasında İstanbul Müzik Festivali Direktörü olarak görev yaptı ve 2017 Eylül ayından bu yana Genel Müdür Yardımcısı olarak İKSV yönetiminde yer alıyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oymak, yeni görevine dair, "20 yıldır gururla parçası olduğum İKSV'de bu önemli görevi üstlenmek benim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı. Bu görevi devralarak vakfın kültür-sanat alanındaki köklü mirasını geleceğe taşıyacak adımları ekip arkadaşlarımla birlikte atmak için büyük heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Oymak'ın Görgün Taner'den genel müdürlük görevini devralmasıyla birlikte, 2002'den bu yana bu görevi yürüten ve 2021'den bu yana da İKSV Yönetim Kurulu üyeleri arasında yer alan Taner, İKSV Yürütme Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya başlayacak.

Taner'in yanı sıra Prof. Dr. Teoman Akünal ve Zeynep Hamedi'den oluşacak İKSV Yürütme Kurulu, Bülent Eczacıbaşı'nın başkanlığındaki İKSV Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmalarını sürdürecek.

İKSV ekibinde 1983'ten beri yer alan ve 1994-2002 yılları arasında İstanbul Caz Festivali Direktörü olan Görgün Taner ise vakıf yönetimindeki yeni dönemle ilgili şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır birlikte çalıştığım değerli ekip arkadaşım Yeşim Gürer Oymak'ın İKSV Genel Müdürü olarak atanmasından büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Sanatın farklı disiplinlerinde engin birikime sahip, kurum içinden yetişen, çalışkan ve vizyoner bir kültür yöneticisinin İKSV'nin bundan sonraki yolculuğuna liderlik edecek olması hepimiz için kıvanç vesilesi."