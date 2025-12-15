İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar'ın "Work in Progress Platformu" başvuruları açıldı.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, platforma son başvuru tarihi 26 Ocak 2026 olarak belirlendi.

Gelecek yıl 14-16 Nisan tarihlerinde düzenlenecek platform, çekimlerinde son aşamaya gelinen veya post prodüksiyon süreci devam eden Türkiye'den filmleri, uluslararası satış ajansı temsilcileri ve film festivali programcılarıyla buluşturuyor.

Platforma, çekimlerinin en az yüzde 70'i tamamlanmış ya da post prodüksiyon aşamasındaki uzun metraj kurmaca veya belgesel projeler başvurabiliyor.

Seçkide çeşitlilik sağlamak amacıyla çağrı, belgesel, canlandırma, korku ve fantastik gibi tür sineması örnekleri ile çocuk ve komedi filmleri dahil geniş yelpazedeki projelere açık.

Mart ayı boyunca film ekiplerine yoğun eğitim programının uygulanacağı Work in Progress Platformu'na en fazla 10 proje seçilecek.

Ayrıntılı bilgi için, "film.iksv.org.tr" adresi ziyaret edilebilir.