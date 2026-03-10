Haberler

Körfez'de TIR Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde geri manevra yapan TIR ile kendisine ait park halindeki TIR'ın arasında sıkışan Engin Gökhan (52), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Engin Gökhan, 41 ANZ 247 plakalı TIR'ını park ettikten sonra iddiaya göre kontrol etmek için aracın ön kısmına geçti. Bu sırada geri manevra yapan E.A.'nın kullandığı 41 AYE 144 plakalı TIR, Gökhan'a çarptı. Engin Gökhan, kendi aracıyla diğer araç arasında sıkışan Engin Gökhan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gökhan, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
